В клубе "Нефтчи" произошло новое назначение

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В основную команду "Нефтчи" назначен тренер по физической подготовке.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт столичного клуба, эту должность занял украинский специалист Дмитрий Головко.

С 37-летним специалистом заключен контракт до конца сезона.

Отметим, что ранее он работал с киевским "Динамо", одесским "Черноморцем", российской "Волгой", чемпионом Европы - юношеской сборной Украины (U-19) и другими командами.