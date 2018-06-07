 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В клуб "Сумгайыт" назначен новый главный тренер

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Сумгайыт" с участием президента Риада Рафиева прошло очередное заседание Набюдательного совета. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, основной вопрос на заседании был связан с назначением главного тренера команды. 

    Члены совета одобрили кандидатуру Назима Сулейманова. 

    Таким образом, в предстоящие два сезона Н.Сулейманов будет главным тренером "Сумгайыта". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi