В клуб "Сумгайыт" назначен новый главный тренер

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Сумгайыт" с участием президента Риада Рафиева прошло очередное заседание Набюдательного совета.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, основной вопрос на заседании был связан с назначением главного тренера команды.
Члены совета одобрили кандидатуру Назима Сулейманова.
Таким образом, в предстоящие два сезона Н.Сулейманов будет главным тренером "Сумгайыта".
Təbriz QuliyevАвтор новости