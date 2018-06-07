В клуб "Сумгайыт" назначен новый главный тренер

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В футбольном клубе "Сумгайыт" с участием президента Риада Рафиева прошло очередное заседание Набюдательного совета.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, основной вопрос на заседании был связан с назначением главного тренера команды.

Члены совета одобрили кандидатуру Назима Сулейманова.

Таким образом, в предстоящие два сезона Н.Сулейманов будет главным тренером "Сумгайыта".