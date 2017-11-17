В канун матча с "Карабахом" "Челси" столкнулся с проблемой нападающего

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Английский клуб "Челси" столкнулся с проблемой нападающего до предстоящего в Баку матча V тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу с "Карабахом".

Как сообщает Report, вернувшийся с травмой из лагеря бельгийской сборной Миши Батшуайи не сможет выступать как минимум 2 недели.

В английской Премьер-лиге М.Батшуайи не допустят на встречи с "Вест Бромвичем" и "Ливерпулем", а Лиге чемпионов - с "Карабахом".

Главный тренер Антонио Конте надеется воспользоваться его услугами на матче с "Ньюкасл" 2 декабря.

Отметим, что предстоящий 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе матч "Карабах" - "Челси" начнется в 21:00.