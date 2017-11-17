В канун матча с "Карабахом" "Челси" столкнулся с проблемой нападающего

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Английский клуб "Челси" столкнулся с проблемой нападающего до предстоящего в Баку матча V тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу с "Карабахом".
Как сообщает Report, вернувшийся с травмой из лагеря бельгийской сборной Миши Батшуайи не сможет выступать как минимум 2 недели.
В английской Премьер-лиге М.Батшуайи не допустят на встречи с "Вест Бромвичем" и "Ливерпулем", а Лиге чемпионов - с "Карабахом".
Главный тренер Антонио Конте надеется воспользоваться его услугами на матче с "Ньюкасл" 2 декабря.
Отметим, что предстоящий 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе матч "Карабах" - "Челси" начнется в 21:00.
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