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    В канун матча с "Карабахом" "Челси" столкнулся с проблемой нападающего

    Миши Батшуайи не приедет в Баку

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Английский клуб "Челси" столкнулся с проблемой нападающего до предстоящего в Баку матча V тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу с "Карабахом".

    Как сообщает Report, вернувшийся с травмой из лагеря бельгийской сборной Миши Батшуайи не сможет выступать как минимум 2 недели.

    В английской Премьер-лиге М.Батшуайи не допустят на встречи с "Вест Бромвичем" и "Ливерпулем", а Лиге чемпионов - с "Карабахом".

    Главный тренер Антонио Конте надеется воспользоваться его услугами на матче с "Ньюкасл" 2 декабря.

    Отметим, что предстоящий 22 ноября на Бакинском олимпийском стадионе матч "Карабах" - "Челси" начнется в 21:00. 

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