В Италии футболист убил мать и сестру

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Выступающий в V дивизионе чемпионата Италии ганский футболист из клуба "Имолезе" Соломон Ньянтаки признал убийство матери и сестры.

Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, 21-летний полузащитник признался, что совершил преступление в своей квартире в городе Парма.

Задержанный в Милане спортсмен убил ножом 45-летнюю мать и 11-летнюю сестру.

Отметим, что в период выступления в 2015 году Соломона Ньянтаки в клубе "Парма" (Милан) он считался одним из наиболее перспективных футболистов.