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    В Италии футболист убил мать и сестру

    Ганский футболист Соломон Ньянтаки задержан в Милане

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Выступающий в V дивизионе чемпионата Италии ганский футболист из клуба "Имолезе" Соломон Ньянтаки признал убийство матери и сестры.

    Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, 21-летний полузащитник признался, что совершил преступление в своей квартире в городе Парма.

    Задержанный в Милане спортсмен убил ножом 45-летнюю мать и 11-летнюю сестру.

    Отметим, что в период выступления в 2015 году Соломона Ньянтаки в клубе "Парма" (Милан) он считался одним из наиболее перспективных футболистов. 

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