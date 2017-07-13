В Италии футболист убил мать и сестру

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Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Выступающий в V дивизионе чемпионата Италии ганский футболист из клуба "Имолезе" Соломон Ньянтаки признал убийство матери и сестры.
Как сообщает Report со ссылкой на Football Italia, 21-летний полузащитник признался, что совершил преступление в своей квартире в городе Парма.
Задержанный в Милане спортсмен убил ножом 45-летнюю мать и 11-летнюю сестру.
Отметим, что в период выступления в 2015 году Соломона Ньянтаки в клубе "Парма" (Милан) он считался одним из наиболее перспективных футболистов.
Şamo QuliyevАвтор новости