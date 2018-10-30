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    В Испании задержан вице-президент федерации футбола

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Вице-президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Андреу Субиес был задержан Гражданской гвардией, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    По информации местных СМИ, сотрудники формирования арестовали вице-президента, а также других подозреваемых в рамках антикоррупционного расследования.

    Задержание произошло в результате обысков в офисе Федерации футбола Каталонии, которую А.Субиес раньше возглавлял.

    Следствие утверждает, что экс-президент RFEF Анхель Мария Вильяр незаконно финансировал региональные федерации, чтобы те оказывали ему помощь в выборах, а А.Субиес был тем, кто помогал ему в этом.

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