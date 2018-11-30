В Гяндже открылся "Открытый развлекательный футбольный центр" - ФОТО

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Гянджа. 30 ноября. REPORT.AZ/ При совместной организации Исполнительной власти города Гянджи, Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и гянджинской городской организации ПЕА по случаю 26-й годовщины создания ПЕА состоялось открытие проекта "Открытый развлекательный футбольный центр".

Как сообщает западное бюро Report, в мероприятии, организованном в футбольном комплексе OFFSİDE, приняли участие глава ИВ города Ниязи Байрамов, первый вице-президент АФФА, депутат Рауф Алиев, заместитель исполнительного комитета партии "Ени Азербайджан", депутат Сиявуш Новрузов, депутаты Муса Гулиев, Ханлар Фатиев, Нагиф Гамзаев, представители городской общественности, более 200 школьников-спортсменов.

Глава ИВ города Ниязи Байрамов рассказал о социально-экономическом развитии страны, государственной заботе, проявляемой к развитию молодежи и спорта, так же, как и к другим сферам.

Депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев отметил, что до сих пор проектом воспользовались более 25 тыс. молодых людей. Он подчеркнул, что еще одной целью проекта является поиск талантливых футболистов, их поддержка.

Депутат Нагиф Хамзаев отметил, что в будущем году вместе с проектом "Открытый развлекательный футбольный центр" будут проведены новые мероприятия, что внесет вклад в развитие и массовость спорта в Гяндже.

В завершение дети в спортивной форме показали развлекательный футбол и сняли памятные фотографии с гостями.