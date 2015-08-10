 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Германии мотоциклист обстрелял автобус футбольной команды “Герта”

    Преступник сначала погрозил кулаком водителю

    Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ В Германии неизвестный на мотоцикле выстрелил в лобовое стекло автобуса команды футбольного клуба из Берлина «Герта».

    Как передает Report со ссылкой на официальный сайт "Герты», транспортное средство направлялось на железнодорожный вокзал в городе Билефельд, чтобы забрать игроков и тренеров на предстоящий 10 августа матч Кубка Германии с местной «Арминией».

    Сообщается, что преступник сначала погрозил кулаком водителю, а потом произвел выстрел в его сторону.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi