​В Германии мотоциклист обстрелял автобус футбольной команды “Герта”

Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ В Германии неизвестный на мотоцикле выстрелил в лобовое стекло автобуса команды футбольного клуба из Берлина «Герта».

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт "Герты», транспортное средство направлялось на железнодорожный вокзал в городе Билефельд, чтобы забрать игроков и тренеров на предстоящий 10 августа матч Кубка Германии с местной «Арминией».

Сообщается, что преступник сначала погрозил кулаком водителю, а потом произвел выстрел в его сторону.