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    В финале предстоящей в Баку Лиги Европы могут применить систему видеоповторов

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА хочет внедрить систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матче еврокубков уже в этом сезоне. 

    Как сообщает Report со ссылкой на The Times, 3 декабря состоится заседание оргкомитета УЕФА, на котором будет принято решение о внедрении VAR в Лиге чемпионов с февраля, когда состоятся матчи 1/8 финала.

    Кроме того, система VAR будет протестирована в финальном турнире Лиги Наций УЕФА, который состоится в июне.

    В Лиге Европы видеооповторы, скорее всего, будут введены только со следующего сезона. Однако структура может воспользоваться системой VAR в финале Лиги Европы в этом сезоне на Бакинском олимпийском стадионе. 

    Отметим, что финал Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года. 

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