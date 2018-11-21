В финале предстоящей в Баку Лиги Европы могут применить систему видеоповторов

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ УЕФА хочет внедрить систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матче еврокубков уже в этом сезоне.

Как сообщает Report со ссылкой на The Times, 3 декабря состоится заседание оргкомитета УЕФА, на котором будет принято решение о внедрении VAR в Лиге чемпионов с февраля, когда состоятся матчи 1/8 финала.

Кроме того, система VAR будет протестирована в финальном турнире Лиги Наций УЕФА, который состоится в июне.

В Лиге Европы видеооповторы, скорее всего, будут введены только со следующего сезона. Однако структура может воспользоваться системой VAR в финале Лиги Европы в этом сезоне на Бакинском олимпийском стадионе.

Отметим, что финал Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года.