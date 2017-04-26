В Боливии вратарь забил гол со своей половины поля - ВИДЕО

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В матче 12-го тура чемпионата Боливии между клубами «Боливар» и «Сан-Хосе» голкипер хозяев забил гол в пустые ворота со своей половины поля.

Как передает Report, к 94-й минуте гости уступали со счётом 1:2 и заработали право исполнить штрафной удар.

Голкипер «Сан-Хосе» Карлос Эммануэль Франко побежал в штрафную площадь соперника, но мяч после подачи прилетел прямо в руки вратарю «Боливара» Матиасу Дитуро, который быстро пробил по пустым воротам «Сан-Хосе» и забил удивительный гол.