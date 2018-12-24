В БГУ состоялась встреча в связи с финальным матчем Лиги Европы

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Члены Операционной группы, созданной в связи с проведением в Баку финальной игры Лиги Европы УЕФА с целью подготовки к мероприятию встретились со студенческо-преподавательским составом Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, на встрече с участием около 300 студентов, состоялась презентация о мероприятиях, планируемых провести в связи с Лигой Европы.

На мероприятии также присутствовал футболист сборной Азербайджана и "Карабаха" Махир Мадатов.

Затем АФФА, будучи ответственной за координационную деятельность с УЕФА и организацию мероприятия, впервые представила свою волонтерскую программу. В рамках программы планируется проведение тренингов по организационным вопросам, а также учебно-развлекательных курсов, специальных мастер-классов.

Присоединившись к этой программе, каждый желающий развить свои навыки, найти новых зарубежных друзей и стать частью футбольного мира, могут по линку www.finalbaku2019.az/volunteer заполнить регистрационную форму. Каждый прошедший регистрацию будет приглашен на конкурс в феврале 2019 года.

Тренинги для волонтеров, прошедших конкурс, пройдут с 1 апреля по 18 мая. Тренинги в основном охватят такие направления, как общее (игры и информация об обслуживании клиентов), роль (тренинги о задачах) и место (тренинг об объекте, где будет работать волонтер).

Отметим, что финал Лиги Европы пройдет 29 мая 2019 года на Бакинском олимпийском стадионе.