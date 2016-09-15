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    В Баку забит самый быстрый гол в истории еврокубков - ВИДЕО

    Открывший счет на 9 секунде игры между Карабахом и Слованом Ян Сикора попал в историю турниров континентального масштаба

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ На Кубках Европы по футболу обновлен самый ранний рекорд голов.

    Как сообщает Report, рекорд был побит на матче первого тура, проведенном между "Карабахом" и клубом "Слован" на стадионе Dalğa Arena в бакинском поселке Мярдякан.

    Открыв счет на 9-ой секунде, Ян Сикора попал в историю турниров континентального масштаба. Он стал автором самого быстрого гола не только в Лиге Европы, но и в еврокубках.

    До этого самый быстрый гол в Лиге Европы был забит 12 марта 2015 года на первой встрече 1/8 финала между испанскими клубами "Севилья" и "Вильярреал". 

    Автором гола тогда стал испанский полузащитник Виктор Перес (Витоло).

    Рекорд в еврокубках принадлежит бывшему нападающему "Баварии" (Германия) Рою Макаю.

    Он отличился 7 марта 2007 года на 10-ой секунде матча 1/8 Лиги чемпионов с испанским "Реал Мадридом". 

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