В Баку высланы нераспроданные билеты, выделенные клубам "Челси" и "Aрсенал"

АФФА внесла ясность в отказ от билетов на финальный матч Лиги Европы между английскими клубами "Арсенал" и "Челси".

Глава пресс-службы АФФА Фируз Абдулла сказал Report, что из 6000 билетов, выделенных УЕФА каждому участнику финальной встречи, “Челси” продал своим фанатам 3500, а "Aрсенал" – 4500.

По словам официального представителя федерации, учитывая высокий спрос на билеты в Азербайджане и то, что до финальной встречи осталось мало времени, АФФА обратилась к УЕФА с просьбой распродать оставшиеся 4000 билетов в Баку: "Здесь большой спрос на эти билеты. За день сотни людей интересуются билетами. 4000 билетов присланы в Баку и со вчерашнего дня выставлены на продажу в кассах iTicket".

Напомним, что финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая на Бакинском Олимпийском Стадионе. Встреча стартует в 23:00.