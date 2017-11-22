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    В Баку прошел Исполнительный футбольный саммит ФИФА

    На мероприятии также присутствовал президент высшей футбольной структуры Джанни Инфантино© Affa.az

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ В Баку прошел Исполнительный футбольный саммит ФИФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, в мероприятии приняли участие президент ФИФА Джанни Инфантино, генсек ФИФА Фатма Самура, главы футбольных федераций стран ближнего зарубежья, руководящие лица национальных ассоциаций в составе различных федераций-членов ФИФА.

    В список участников саммита также вошли футбольные федерации Афганистана, Таджикистана, Туркменистана, Республики Бенин, Республики Чад, Джибути, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдовы, Украины и России.

    Отметим, что на саммите Азербайджан представили президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, вице-президент Эльшад Насиров и генсек Эльхан Абдуллаев. 

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