В Баку приступили к подготовке стюардов для финала Лиги Европы и матчей ЕВРО-2020

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня на Бакинском олимпийском стадионе при организационной поддержке УЕФА и АФФА начался семинар в целях подготовки стюардов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на мероприятии присутствуют сотрудники министерства внутренних дел, Особой государственной службы охраны, представители участвующих в Премьер-лиге Азербайджана клубов, сотрудники Бакинского олимпийского стадиона и АФФА.

Тренинги проходят в рамках подготовки к предстоящему в Баку финалу Лиги Европы в 2019 году и 4-м встречам ЕВРО-2020.

Главная цель заключается в подготовке опытных инструкторов для формирования современной системы подготовки стюардов, объединяющей в себе безопасность, охрану и службу.

Семинар завершится 16 апреля.

Отметим, что до 2020 года аналогичные мероприятия будут организованы неоднократно.