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    В Баку приехал бывший футболист сборной Дании

    Стиг Тефтинг будет комментировать матч Карабах - Копенгаген

    Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ В Баку приехал бывший футболист сборной Дании Стиг Тефтинг.

    Как сообщает Report, специалист, который сегодня празднует 48-летие, прошел аккредитацию для предстоящего 15 августа между "Карабахом" и "Копенгагеном" первого матча "плей-офф" Лиги чемпионов.

    На данный момент он является комментатором датского телеканала "Ekstra Bladet".

    Отметим, что за свою карьеру Стиг Тефтинг надевал форму таких известных клубов, как "Гамбург", "Дуйсбург" (Германия), "Болтон" (Англия), а также сборной Дании (1993 - 2002 гг). 

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