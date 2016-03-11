​В Баку открылась школа "Ювентус"

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялось открытие детского лагеря футбольного клуба "Ювентус".

Как сообщает Report, на мероприятии также принимал участие легендарный футболист клуба Давид Трезеге.

Сначала продемонстрировали сюжет представителя города Турин о проекте, связанном с детским футболом.

Затем о проекте рассказала специалист "Ювентуса" по развитию футбольных школ Каролина Чиапперо.

Она отметила, что их партнеры работают в более 70-ти странах мира и к проекту привлечено свыше 150 000 детей старше 5 лет.

По словам К.Чиапперо, цель проекта заключается не только в воспитании детей как футболистов, но и в привитии ценностей: "Мы считаем, что привлеченные к проекту дети смогут заниматься просветительской работой во всем мире и получать удовольствие от футбола. Участие в данном проекте поможет детям сформироваться в качестве личностей. Здесь не важно, занимались они футболом или нет. Главное в том, что участвующая в проекте молодежь пройдет высокую подготовку".

К.Чиапперо заявила о намерении привлечь к проекту азербайджанских тренеров и наладить тесное сотрудничество с итальянскими специалистами.

Главный менеджер "JuAzerbaijan" Анар Мамедов сказал, что детский лагерь "Ювентус" откроется на Бакинском олимпийском стадионе.

По его словам, первый лагерь откроется 6-12 июня, а второй 13-19 июня. В лагерь примут 90 детей. Тренировки будут проходить в "Ювентус" в различных возрастных группах, в том числе под руководством 3 опытных специалистов основной команды.

К проекту также привлекут 3-х азербайджанских специалистов и переводчиков: "Тренировки "Ювентус" отличаются от остальных. Здесь к каждому ребенку есть индивидуальный подход. Благодаря этой методике через неделю после начала тренировок отношение ребенка к футболу полностью меняется. Наша главная цель заключается в том, чтобы добиться развития детского футбола и сыграть роль в признании "Ювентуса". В лагере могут участвовать как занимающиеся профессиональным футболом дети, так и любители.

Тренировки будут проходить с 09:00 по 18:00. В промежутке планируется двухчасовой перерыв. На всякий случай на тренировки пригласят врачей для оказания при необходимости первой медицинской помощи. В конце участникам выдадут сертификаты. Обучение будет стоить 250 евро".