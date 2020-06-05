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В Азербайджане арбитры не будут вмешиваться в стычки на матчах

В Азербайджане арбитры не будут вмешиваться в стычки на матчах

В инструкции Профессиональной футбольной лиги касательно Премьер-лиги Азербайджана и кубка страны нашли отражение некоторые запреты касательно арбитров, которые будут управлять матчами. 

Как сообщает Report, во время спорных эпизодов главный судья не возьмет мяч в свои руки.

Ему предоставят дезинфицированный мяч, который будет находиться рядом с четвертым судьей.

Кроме того, при спорных ситуациях судье придется избегать физического контакта с игроками, не вмешиваться и наблюдать за происходящим со стороны.

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