В Премьер-лиге Азербайджана зарегистрирован антирекорд сезона

В XI туре Премьер-лиги Азербайджана забиты 5 мячей.

В XI туре Премьер-лиги Азербайджана забиты 5 мячей.

Как сообщает Report, матч "Нефтчи" – "Зиря" завершился ничьей, "Сумгайыт" – "Габала" - со счетом 0:1, матчи "Сабаил" - "Карабах" и "Кешля" - "Сабах" завершились вничью (1:1).

Средняя производительность тура составила 1,25. Это самая низкая производительность текущего сезона. В последний раз такой показатель был зафиксирован в сезоне 2017/18. В XV туре, который прошел 10-11 февраля 2018 года, также было забито 5 голов в 4 матчах и средний показатель был равен 1,25.

Более низкая производительность была зарегистрирована в сезоне 2016/17. В 4 матчах XXII тура, состоявшихся 13-14 марта 2017 года, было забито 4 гола. В то время средний показатель был равен 1,00.