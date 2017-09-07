В Азербайджане будут транслироваться матчи Суперлиги Турции

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Впервые в Азербайджане матчи Суперлиги Турции по футболу будут транслироваться телеканалом CBC Sport.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор телеканала Волкан Уст.

По его словам, среди зарубежных стран Диджитюрк впервые предоставил право вещания именно азербайджанскому телеканалу.

Волкан Уст подчеркнул, что при поддержке АФФА начатые три месяца назад переговоры увенчались успехом. Матчи будут комментироваться комментаторами CBC Sport.

Отметим, что CBC Sport приступит к трансляции с этой недели.

В каждом туре будут транслироваться по 2 матча.