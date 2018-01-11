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    В Армении приступили к расследованиям по факту договорного матча

    Президент Федерации футбола Армении обратился в службу нацбезопасности страны на основании обращения УЕФА

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Службу национальной безопасности Армении поступило заявление президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна в связи с фактом договорного матча.

    Как сообщает Report со ссылкой на Aysor, в связи с манипуляцией результатами игр было возбуждено уголовное дело.

    Советник председателя Следственного комитета Армении Сона Трузян сообщила, что Служба национальной безопасности передала дело Следственному комитету: "Президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян обратился в Службу национальной безопасности, как только получил доклад о договорном характере матча от УЕФА".

    Отметим, что 20-го ноября УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) составил доклад о договорном характере матча между футбольными клубами "Лори Ванадзор" и "Эребуни" сезона 2017/2018 первого дивизиона Армении. Матч между данными футбольными клубами завершился со счетом 5:0. Соответствующие документы были направлены в Федерацию футбола Армении.

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