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В Армении громкий скандал с договорными матчами

В Армении громкий скандал с договорными матчами Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 во втором дивизионе (Первая лига) внутреннего чемпионата.
Футбол
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5 июля 2020 г. 01:17
В Армении громкий скандал с договорными матчами

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 во втором дивизионе (Первая лига) внутреннего чемпионата.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, причиной досрочного завершения стали договорные матчи.

"Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван", а также задействованных 58 персон (в том числе 45 - пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки", - сообщается на официальном сайте ФФА.

На момент завершения сезона во втором дивизионе Армении лидировали команды "Ван" и "Локомотив", набравшие по 70 очков. В розыгрыше чемпионата принимало участие 18 клубов.

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