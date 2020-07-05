В Армении громкий скандал с договорными матчами

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 во втором дивизионе (Первая лига) внутреннего чемпионата.

Исполком Федерации футбола Армении принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 во втором дивизионе (Первая лига) внутреннего чемпионата.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, причиной досрочного завершения стали договорные матчи.

"Комитет по дисциплинарным вопросам и этике ФФА, обсудив факты и материалы, представленные соответствующим департаментом правоохранительных органов РА и УЕФА, принял решение футбольные клубы "Арагац", "Торпедо", "Масис", "Локомотив" и "Ереван", а также задействованных 58 персон (в том числе 45 - пожизненно) дисквалифицировать на различные сроки", - сообщается на официальном сайте ФФА.

На момент завершения сезона во втором дивизионе Армении лидировали команды "Ван" и "Локомотив", набравшие по 70 очков. В розыгрыше чемпионата принимало участие 18 клубов.