В АПЛ обсуждают возможность приостановки матчей из-за Рамазана

Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории прервала матч после захода солнца из-за Рамазана.

Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории прервала матч после захода солнца из-за Рамазана.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, матч 33-го тура АПЛ "Лестер" - "Кристал Пэлас" был прерван в середине первого тайма, чтобы защитник "Лестера" Уэсли Фофана и полузащитник "Кристал Пэласа" Шейку Куйяте, которые соблюдают пост из-за Рамазана, могли поесть.

Встреча завершилась победой "Лестера" со счетом 2:1, Фофана после матча поблагодарил АПЛ и всех участников матча в своем аккаунте в Twitter. "Это и делает футбол прекрасным", - написал он.

АПЛ призвала всех судей лиги обсудить вопрос о приостановке вечерних матчей во время Рамазана, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться.