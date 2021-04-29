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В АПЛ обсуждают возможность приостановки матчей из-за Рамазана

В АПЛ обсуждают возможность приостановки матчей из-за Рамазана Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории прервала матч после захода солнца из-за Рамазана.
Футбол
29 апреля 2021 г. 19:10
В АПЛ обсуждают возможность приостановки матчей из-за Рамазана

Английская премьер-лига (АПЛ) впервые в истории прервала матч после захода солнца из-за Рамазана.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, матч 33-го тура АПЛ "Лестер" - "Кристал Пэлас" был прерван в середине первого тайма, чтобы защитник "Лестера" Уэсли Фофана и полузащитник "Кристал Пэласа" Шейку Куйяте, которые соблюдают пост из-за Рамазана, могли поесть.

Встреча завершилась победой "Лестера" со счетом 2:1, Фофана после матча поблагодарил АПЛ и всех участников матча в своем аккаунте в Twitter. "Это и делает футбол прекрасным", - написал он.

АПЛ призвала всех судей лиги обсудить вопрос о приостановке вечерних матчей во время Рамазана, чтобы игроки-мусульмане могли разговляться.

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