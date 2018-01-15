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    В английский клуб назначен новый главный тренер

    Он сменил Марка Хьюза

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ В английский футбольный клуб "Сток Сити" назначен новый главный тренер.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, им стал Пол Ламберт. 48-летний специалист заключил с клубом контракт на 2,5 года. На этой должности Ламберт сменил Марка Хьюза, который был уволен в январе из-за неудовлетворительных результатов в этом сезоне.

    Ранее шотландец тренировал "Вулверхемптон", "Колчестер Юнайтед", "Норвич Сити", "Астон Виллу" и "Блэкберн Роверс" .

    Отметим, что после 23 туров Английской Премьер-лиги "Сток Сити" занимает 18-е место с 20 очками. При этом у команды еще есть игра в запасе.

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