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В Англии в известного футболиста-ветерана бросили бокал с пивом

​В Англии в известного футболиста-ветерана бросили бокал с пивом

Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед", ныне комментатор Гари Невилл столкнулся с неприятным инцидентом. 

Как сообщает Report, 38-летний футболист-ветеран на матче XXXVIII тура Премьер-лиги между клубами "Брайтон" и "Манчестер Сити" столкнулся с неприятностью. 

Бывший футболист шел в сторону стадиона и возле арены натолкнулся на группу фанатов "горожан", которые помнили, что он в прошлом сезоне выступал за "красных дьяволов". Болельщики стали в грубой форме общаться с Невиллом, а один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться.

Отметим, что матч закончился в пользу "Сити", который обыграл "Брайтон" со счетом 4:1 и досрочно оформил чемпионство Англии.

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