В Англии футболисты и фанаты жестоко избили судью после матча - ВИДЕО

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ В Англии произошло нападение футболистов и болельщиков на арбитра.

Как сообщает Report, случилось это во время финальной игры двух турецких любительских команд в рамках Кубка футбольной федерации турецкого сообщества, базирующегося в Лондоне.

После финального свистка игроки и болельщики напали на арбитра. Рефери попытался убежать, но один из футболистов свалил беглеца, после чего лежачего окружила разъяренная толпа.

Судья, чье имя не разглашается, чудом отделался легкими повреждениями. Зачинщики драки скрылись до появления полиции. Инцидентом помимо полиции занимается Футбольная ассоциация Лондона.