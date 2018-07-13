Утверждена дата проведения чемпионата мира по футболу 2022 года

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Утверждена дата проведения чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году в Катаре.

Как сообщает Report, об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Он отметил, что принято решение о проведении чемпионата мира-2022 с 21 ноября по 18 декабря: "Все (футбольные) лиги уже проинформированы об этом, все они должны привести графики к этому чемпионату мира. Мне кажется, это правильное решение, потому что в июле в Катаре уже никто не захочет играть. А вот в ноябре и декабре там уже можно играть. Футболисты будут в хорошей форме, потому что это будет начало сезона".

Отметим, что ЧМ-2018 проводится в России. 14 июля в матче за третье место встретятся сборные Бельгии и Англии, а 15 июля национальные команды Франции и Хорватии сыграют в финальном матче.