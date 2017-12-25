Утвержден новый главный тренер клуба "Кешля"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета профессионального футбольного клуба "Кешля". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, после обсуждения вопросов в повестке, было принято два решения.

На должность главного тренера "Кешля" назначен Юрий Максимов. Должность спортивного директора команды поручена Рамизу Мамедову. На заседании также обсудили привлечение в футбол местных игроков и другие вопросы.