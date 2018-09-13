Уточнены темы обсуждений на конференции ФИФА с участием Гурбана Гурбанова

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Уточнены темы обсуждений на конференции ФИФА, посвященной итогам чемпионата мира 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт ФИФА, на предусмотренном на 23 сентября мероприятии обсудят физическую подготовку, новые тенденции тактики и технологии, сравнение ЧМ-2018 с предыдущими, особенности судейства с учетом системы видеоповтора.

В организуемом в Лондоне мероприятии ожидается участие главного тренера сборной Азербайджана Гурбана Гурбанова. Участники конференции приглашены 24 сентября на вручение учрежденной ФИФА премии The Best.