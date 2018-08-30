Уточнен стадион для проведения игры между Косово и Азербайджаном

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ УЕФА разрешило сборной Косово, попавшей с одну группу с Азербайджан в дивизионе D Лиги наций, провести все домашние игры на стадионе Фадил Воккри в Приштине.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Футбольной федерации Косово, европейская футбольная структура заявила, что после ремонта данная арена отвечает всем критериям. Этим УЕФА преподнесло соответствующую лицензию для стадиона в Лиге наций.

Косово проведет первую домашнюю игру 10 сентября против Фарерских островов. Игра начнется в 22:45 по бакинскому времени. Очередная игра на стадионе Фадил Воккри состоится 11 октября с Мальтой и 20 ноября – со сборной Азербайджана.

Отметим, что сборная Косово противников по групповому этапу к чемпионату мира 2018 года принимала на стадионе "Лоро Борич" в албанском городе Шкодер. Носящий имя покойного президента Футбольной Федерации Косово Фадиля Ваккри стадион был построен в 1953 году и вмещает 13500 зрителей. Здесь проводит домашние игры местный клуб "Приштина".