 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Установлено место проведения матча "Нефтчи"-"Габала"

    Об этом сообщили в пресс-службе клуба Нефтчи

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Встреча команд клубов "Нефтчи" и "Габала" в рамках VIII тура Премьер-лиги Азербайджана состоится на Стадионе имени Исмета Гаибова в поселке Бакиханова.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба "Нефтчи".

    Отмечается, что место проведения игры поменяли из-за предстоящих игр группового этапа Лиги Европы на "Bakcell Arena".

    Подобный шаг был принят с учетом того, что провинциальный клуб будет представлять Азербайджан на международной арене.

    После встречи представители клубов пришли к соглашению о проведении матча "Нефтчи"-"Габала" на другом стадионе, чтобы не портить газон.

    Отметим, что встреча между "Нефтчи" и "Габалой" запланирована на 18 октября. "Габала" встретится в групповом этапе Лиги Европы с "Боруссией" (Германия) 22 октября.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi