​Установлено место проведения матча "Нефтчи"-"Габала"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Встреча команд клубов "Нефтчи" и "Габала" в рамках VIII тура Премьер-лиги Азербайджана состоится на Стадионе имени Исмета Гаибова в поселке Бакиханова.

Об этом Report сообщили в пресс-службе клуба "Нефтчи".

Отмечается, что место проведения игры поменяли из-за предстоящих игр группового этапа Лиги Европы на "Bakcell Arena".

Подобный шаг был принят с учетом того, что провинциальный клуб будет представлять Азербайджан на международной арене.

После встречи представители клубов пришли к соглашению о проведении матча "Нефтчи"-"Габала" на другом стадионе, чтобы не портить газон.

Отметим, что встреча между "Нефтчи" и "Габалой" запланирована на 18 октября. "Габала" встретится в групповом этапе Лиги Европы с "Боруссией" (Германия) 22 октября.