Установлено время начала матчей VII тура Премьер-лиги

Тур стартует матчем "Интер"-"Зиря"

27 сентября, 2016 19:34

https://report.az/storage/news/8c4f6c6d0ab35505c7a7cef277ca9d24/f8c6b356-bab4-4fcd-8b7e-8c9741a34a93_292.jpg Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Установлена таблица матчей VII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу. Как сообщает Report, матчи тура пройдут в течение трех дней. Первый матч состоится между "Интер" и "Зиря". Встреча будет транслироваться по телеканалу CBC Sport. 30 сентября 15:00. "Интер" - "Зиря" Баку. "İnter Arena" 1 октября 19:00. "Нефтчи" - "Кяпяз" Масазыр. "Əlincə Arena" 17:00. "Сумгайыт" - AZAL Сумгайыт. "Kapital Bank Arena" 2 октября 19:00. "Габала" - "Карабах" Габала. Габалинский городской стадион.

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