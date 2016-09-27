Установлено время начала матчей VII тура Премьер-лиги

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Установлена таблица матчей VII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, матчи тура пройдут в течение трех дней.
Первый матч состоится между "Интер" и "Зиря". Встреча будет транслироваться по телеканалу CBC Sport.
30 сентября
15:00. "Интер" - "Зиря"
Баку. "İnter Arena"
1 октября
19:00. "Нефтчи" - "Кяпяз"
Масазыр. "Əlincə Arena"
17:00. "Сумгайыт" - AZAL
Сумгайыт. "Kapital Bank Arena"
2 октября
19:00. "Габала" - "Карабах"
Габала. Габалинский городской стадион.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости