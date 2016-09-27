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    Установлено время начала матчей VII тура Премьер-лиги

    Тур стартует матчем Интер-Зиря

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Установлена таблица матчей VII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, матчи тура пройдут в течение трех дней.

    Первый матч состоится между "Интер" и "Зиря". Встреча будет транслироваться по телеканалу CBC Sport.

    30 сентября

    15:00. "Интер" - "Зиря"

    Баку. "İnter Arena"

    1 октября

    19:00. "Нефтчи" - "Кяпяз"

    Масазыр. "Əlincə Arena"

    17:00. "Сумгайыт" - AZAL

    Сумгайыт. "Kapital Bank Arena"

    2 октября

    19:00. "Габала" - "Карабах"

    Габала. Габалинский городской стадион. 

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