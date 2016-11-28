Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Определился план зимней подготовки клуба "Сумгайыт", выступающего в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

В заявлении Report президент клуба Кямран Гулиев заявил о запланированной на ближайшее время поездке команды на учебно-тренировочный сбор в Анталию.

По его словам, во вторую декаду января возглавляемая им команда отправится в Турцию: "Скорее всего, мы будет оставаться в Анталии там же, что и в прошлом году. Там есть хорошие условия. Однако, соперники для товарищеского матча станут известны ближе к сбору. Наверное, он пройдет 10-20 января. До начала января прояснится, с какими командами мы испытаем силы.

Имена соперников станут известны после заключения контракта".

Отметим, что 29 декабря пройдут матчи последнего тура 2016 года в Премьер-лиге. Вторая половина сезона стартует 3 февраля.