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Усэйн Болт стал отцом близнецов

Усэйн Болт стал отцом близнецов Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт во второй раз стал отцом. Как сообщает Report, его возлюбленная Кейси Беннетт родила двойню, мальчиков назвали Сент-Лео и Тандер.
Футбол
21 июня 2021 г. 15:32
Усэйн Болт стал отцом близнецов

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт во второй раз стал отцом. Как сообщает Report, его возлюбленная Кейси Беннетт родила двойню, мальчиков назвали Сент-Лео и Тандер.

Олимпия Лайтнинг, первый ребёнок Болта, родилась в мае 2020 года. Вся семья изображена на фотографии, которую спортсмен выложил в "Инстаграме".

34-летний Болт — восьмикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. В настоящее время является обладателем мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров: 9,58 и 19,19 с соответственно, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки: 36,84 с.

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Версия на азербайджанском языке Useyn Bolt əkiz atası oldu

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