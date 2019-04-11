Украинский клуб исключат из второго дивизиона за манипулирование результатами

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Федерации футбола Украины (ФФУ) лишил профессионального статуса клуб "Сумы", выступавший во втором по силе дивизионе чемпионата страны.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт структуры, причиной послужило манипулирование результатами.

В заявлении ФФУ говорится, что согласно решению КДК, ПФК "Сумы" за манипулирование результатами матчей лишен профессионального статуса.

Отмечается, что команды клуба будут исключены из всех соревнований, в которых принимают участие.

Напомним, после 19 матчей "Сумы" занимали 13-е из 16 мест в первой лиге чемпионата Украины, набрав 15 очков.