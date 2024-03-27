О нас

Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2024 года

Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2024 года Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.
Футбол
27 марта 2024 г. 02:49
Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2024 года

Сборная Польши обыграла команду Уэльса в финальном матче мини-турнира за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.

Как передает Report, польская команда стала последним участником финальной стадии турнира, ранее аналогичного успеха добились сборные Грузии и Украины.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти польские футболисты оказались точнее - 5:4.

20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й - это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части.

По результатам жеребьевки сборные распределились по группам в следующем порядке:

Группа А
Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария;

Группа В
Испания, Хорватия, Италия и Албания;

Группа С
Словения, Дания, Сербия и Англия;

Группа D
Польша, Нидерланды, Австрия и Франция;

Группа Е
Бельгия, Словакия, Румыния и Украина

Группа F
Турция, Грузия, Португалия и Чехия.

В 1/8 финала чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды каждой группы и четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими показателями.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

01:59

Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в польском Вроцлаве.

Забитыми мячами в составе сборной Украины отметились Виктор Цыганков (54-я минута) и Михаил Мудрик (84). У исландцев отличился Альберт Гудмундссон (30).

Напомним, что ранее в финальную часть турнира вышла сборная Грузии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке 2024-cü il futbol üzrə Avropa çempionatının bütün iştirakçıları müəyyənləşib

Другие новости из категории

Сборная Грузии по футболу впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы
ВидеоСборная Грузии по футболу впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы
26 марта 2024 г. 23:52
УЕФА оштрафовал Карабах на крупную сумму
УЕФА оштрафовал "Карабах" на крупную сумму
26 марта 2024 г. 11:49
Сегодня определятся еще три участника ЕВРО-2024
Сегодня определятся еще три участника ЕВРО-2024
26 марта 2024 г. 11:06
Экс-главу футбольной ассоциации КНР приговорили к пожизненному сроку за взятки
Экс-главу футбольной ассоциации КНР приговорили к пожизненному сроку за взятки
26 марта 2024 г. 07:26
Сборная Азербайджана сыграла вничью с командой Болгарии
ФотоСборная Азербайджана сыграла вничью с командой Болгарии
25 марта 2024 г. 22:06
Осужденный футболист Дани Алвес вышел на свободу
Осужденный футболист Дани Алвес вышел на свободу
25 марта 2024 г. 15:54
Товарищеский матч: Сборная Италии переиграла Эквадор
Товарищеский матч: Сборная Италии переиграла Эквадор
25 марта 2024 г. 05:13
Моуринью заявил о желании вернуться летом к тренерской работе
Моуринью заявил о желании вернуться летом к тренерской работе
24 марта 2024 г. 22:37
Наставник сборной Болгарии: Азербайджан одержал заслуженную победу
ФотоНаставник сборной Болгарии: Азербайджан одержал заслуженную победу
24 марта 2024 г. 18:40
Определились все участники Кубка Америки-2024
Определились все участники Кубка Америки-2024
24 марта 2024 г. 06:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi