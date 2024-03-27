Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2024 года

Сборная Польши обыграла команду Уэльса в финальном матче мини-турнира за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.
Как передает
Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти польские футболисты оказались точнее - 5:4.
20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й - это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части.
По результатам жеребьевки сборные распределились по группам в следующем порядке:
Группа А
Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария;
Группа В
Испания, Хорватия, Италия и Албания;
Группа С
Словения, Дания, Сербия и Англия;
Группа D
Польша, Нидерланды, Австрия и Франция;
Группа Е
Бельгия, Словакия, Румыния и Украина
Группа F
Турция, Грузия, Португалия и Чехия.
В 1/8 финала чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды каждой группы и четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими показателями.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.
Как передает
Забитыми мячами в составе сборной Украины отметились Виктор Цыганков (54-я минута) и Михаил Мудрик (84). У исландцев отличился Альберт Гудмундссон (30).
Напомним, что ранее в финальную часть турнира вышла сборная Грузии.