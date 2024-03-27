Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2024 года

Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.

Сборная Польши обыграла команду Уэльса в финальном матче мини-турнира за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.

Как передает Report , польская команда стала последним участником финальной стадии турнира, ранее аналогичного успеха добились сборные Грузии и Украины.

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти польские футболисты оказались точнее - 5:4.

20 участников первенства определились по итогам отборочного турнира, 21-й - это сборная Германии, которая на правах хозяина соревнования автоматически получила место в финальной части.

По результатам жеребьевки сборные распределились по группам в следующем порядке:

Группа А

Германия, Шотландия, Венгрия и Швейцария;

Группа В

Испания, Хорватия, Италия и Албания;

Группа С

Словения, Дания, Сербия и Англия;

Группа D

Польша, Нидерланды, Австрия и Франция;

Группа Е

Бельгия, Словакия, Румыния и Украина

Группа F

Турция, Грузия, Португалия и Чехия.

В 1/8 финала чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды каждой группы и четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими показателями.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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Сборная Украины со счетом 2:1 обыграла команду Исландии в финальном матче плей-офф за право принять участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу.

Как передает Report , встреча прошла в польском Вроцлаве.

Забитыми мячами в составе сборной Украины отметились Виктор Цыганков (54-я минута) и Михаил Мудрик (84). У исландцев отличился Альберт Гудмундссон (30).

Напомним, что ранее в финальную часть турнира вышла сборная Грузии.