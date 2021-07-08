УЕФА завел дисциплинарное дело на британских болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное разбирательство по итогам полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное разбирательство по итогам полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Как передает Report, причиной послужило поведение болельщиков на стадионе "Уэмбли". Сообщается, что во время выполнения пенальти кто-то с трибуны светил датскому голкиперу Касперу Шмейхелю в лицо лазерной указкой. Кроме того, во время звучания гимна Дании была использована пиротехника.

Основное время полуфинального мачта 7 июля завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время сборной Англии был присужден спорный пенальти. Хотя Каспер Шмейхель отбил 11-метровый удар Гарри Кейна, удар с добивания попал в ворота.