УЕФА заменил украденную медаль бывшего футболиста сборной России

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций заменил украденную медаль бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова.

Как сообщает Report со ссылкой на Sport-Ekspress, УЕФА подготовил новую бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года, которую украли у 34-летнего полузащитника.

Награду передадут представителям Российского футбольного союза, которые на этой неделе прилетят в Лозанну на жеребьевку Лиги наций – нового турнира, организованного УЕФА для национальных команд.

Отметим, что сборная России в полуфинале чемпионата Европы 2008 года проиграла сборной Испании со счетом 0:3, завоевав бронзовую медаль. Быстров в настоящее время играет за российский "Тосно".