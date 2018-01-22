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    УЕФА заменил украденную медаль бывшего футболиста сборной России

    УЕФА подготовил новую бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года, которую украли у 34-летнего полузащитника

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Союз европейских футбольных ассоциаций заменил украденную медаль бывшего футболиста сборной России Владимира Быстрова.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sport-Ekspress, УЕФА подготовил новую бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года, которую украли у 34-летнего полузащитника.

    Награду передадут представителям Российского футбольного союза, которые на этой неделе прилетят в Лозанну на жеребьевку Лиги наций – нового турнира, организованного УЕФА для национальных команд.

    Отметим, что сборная России в полуфинале чемпионата Европы 2008 года проиграла сборной Испании со счетом 0:3, завоевав бронзовую медаль. Быстров в настоящее время играет за российский "Тосно".

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