УЕФА выделил игрока "Карабаха"

Обнародованы статистические данные второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Как передает Report со ссылкой на сайт европейской футбольной структуры, игрок клуба "Карабах" Кевин Медина попал в список футболистов с самыми точными пасами.
27-летний защитник сделал 86 точных пасов на игре против кипрской "Омонии", в которой его команда победила со счетом 4:1. Колумбийский игрок с этим показателем делит 4-5 места с игроком английского "Тоттенхема" Кристаном Ромеро.
Лидирует в списке игрок датского "Копенгагена" Николай Бойлесен (106), вслед за ним идут Гарри Уинкс (95) из "Тоттенхема" и Валттери Морен (86) из финской ХИК.