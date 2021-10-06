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УЕФА выделил игрока "Карабаха"

УЕФА выделил игрока "Карабаха" Обнародованы статистические данные второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
6 октября 2021 г. 16:12
УЕФА выделил игрока Карабаха

Обнародованы статистические данные второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на сайт европейской футбольной структуры, игрок клуба "Карабах" Кевин Медина попал в список футболистов с самыми точными пасами.

27-летний защитник сделал 86 точных пасов на игре против кипрской "Омонии", в которой его команда победила со счетом 4:1. Колумбийский игрок с этим показателем делит 4-5 места с игроком английского "Тоттенхема" Кристаном Ромеро.

Лидирует в списке игрок датского "Копенгагена" Николай Бойлесен (106), вслед за ним идут Гарри Уинкс (95) из "Тоттенхема" и Валттери Морен (86) из финской ХИК.

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Версия на английском языке UEFA singles out Qarabag FC's player
Версия на азербайджанском языке UEFA "Qarabağ"ın futbolçusunu fərqləndirib

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