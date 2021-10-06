УЕФА выделил игрока "Карабаха"

Обнародованы статистические данные второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Обнародованы статистические данные второго тура группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на сайт европейской футбольной структуры, игрок клуба "Карабах" Кевин Медина попал в список футболистов с самыми точными пасами.

27-летний защитник сделал 86 точных пасов на игре против кипрской "Омонии", в которой его команда победила со счетом 4:1. Колумбийский игрок с этим показателем делит 4-5 места с игроком английского "Тоттенхема" Кристаном Ромеро.

Лидирует в списке игрок датского "Копенгагена" Николай Бойлесен (106), вслед за ним идут Гарри Уинкс (95) из "Тоттенхема" и Валттери Морен (86) из финской ХИК.