УЕФА выделил дополнительные средства для "Карабаха" и "Габалы"

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ УЕФА выделил клубам "Карабах" и "Габала" средства из дополнительного дохода с турнира Евролиги в сезоне 2016/2017.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, эти клубы заработали соответственно 294 452 евро и 294 344 евро. Средства в соответствующем порядке были перечислены на счета клубов "Карабах" и "Габала" при посредничестве АФФА.

Отметим, что оба клуба выступали в групповом этапе Евролиги в прошлом сезоне.