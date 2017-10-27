 Наверх
    Закрыть фоторежим

    УЕФА выделил дополнительные средства для "Карабаха" и "Габалы"

    Средства были перечислены на счета обоих клубов при посредничестве АФФА

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ УЕФА выделил клубам "Карабах" и "Габала" средства из дополнительного дохода с турнира Евролиги в сезоне 2016/2017.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, эти клубы заработали соответственно 294 452 евро и 294 344 евро. Средства в соответствующем порядке были перечислены на счета клубов "Карабах" и "Габала" при посредничестве АФФА.

    Отметим, что оба клуба выступали в групповом этапе Евролиги в прошлом сезоне.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi