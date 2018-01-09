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    УЕФА включил в символическую сборную кандидата в сборные Азербайджана

    Аяз Гулиев - один из молодых футболистов, привлекших внимание блистательной игрой в Премьер-лиге России

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ УЕФА обнародовал символическую сборную молодых футболистов, которые привлекли внимание блистательной игрой в Премьер-лиге России в 2017 году.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, в "11" входит и Аяз Гулиев, который является кандидатом в сборные Азербайджана. Принадлежащий по контракту московскому "Спартаку" 21-летний полузащитник в прошлом году на основе аренды выступал в "Анжи".

    Он в составе махачкалинского представителя выступил в 22 играх и забил 1 гол.

    Сообщается, что в зимний период ушедшего из "Анжи" молодого футболиста сдадут в аренду "Ростову".

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