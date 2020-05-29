​УЕФА в июне примет решение по месту проведения финала ЛЧ

УЕФА не принимал решений по вопросу места проведения финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении пресс-службы организации, которое приводит агентство France Presse.

"Мы рассматриваем все варианты, касающиеся сроков и формата соревнований, в рабочей группе, в которую входят представители клубов, лиг и национальных ассоциаций. На данный момент не было принято никаких решений, решение примут 17 июня", - говорится в сообщении.

Напомним, что Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились 4 четвертьфиналиста, еще в 4-x противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.