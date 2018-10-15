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    УЕФА увеличила финансирование на программы развития женского футбола на 50 процентов

    Увеличение, которое затронет и АФФА, будет реализовано в рамках проекта HatTrick

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ УЕФА увеличила финансирование на программы развития женского футбола  национальным ассоциациям на 50 процентов.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, это означает, что начиная с 2020 года УЕФА будет ежегодно выделять на эти нужды 150 тысяч евро.

    Увеличение, которое затронет и АФФА, будет реализовано в рамках проекта HatTrick.

    Отметим, что в настоящее время УЕФА ежегодно выделяет 55 национальным ассоциациям на развитие женского футбола 100 тысяч евро.

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