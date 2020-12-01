УЕФА рассматривает 3 три глобальных сценария проведения Евро-2020

Пока УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии, шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира имеется

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определится с окончательным форматом проведения предстоящего чемпионата Европы в марте.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин.

"У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны, - сказал Сорокин. - Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся. Пока УЕФА исходит из того, что будут позитивные сдвиги в развитии пандемии, шанс на изначально запланированный нормальный формат турнира имеется".

"Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием оргкомитета российской части чемпионата Европы и города во время круглого стола. Один уже прошел, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта", - добавил гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы.