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    УЕФА назвал точное время забитого в Баку быстрого гола

    Предыдущий рекорд установил футболист Севильи Витоло

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ УЕФА зарегистрировал точное время быстрого гола в матче первого тура группового этапа Лиги Европы между "Карабахом" и чешским "Слованом".

    Как передает Report, забитый футболистом гостевой команды Яном Сикорой гол попал в сетку на 10.69 секунде.

    Это самый быстрый гол в Евролиге. Предыдущий рекорд установил футболист "Севильи" Витоло 12 марта 2015 года в ходе встречи с "Вильярреалом".

    Самые быстрые голы Лиги Европы:

    10.69 Ян Сикора ("Карабах" - "Слован" - 2:2) 15/09/2016

    13.21 Витоло ("Вильярреал" - "Севилья" - 1:3) 12/03/2015

    15.19 Исмаэль Бланко (AEK - БАТЭ - 2:2) 05/11/2009

    16.88 Кейта Бальде ("Лудогорец" - "Лацио" - 3:3) 27/02/2014

    18.18 Хуан Мата ("Валенсия" - "Брюгге" - 3:0) 25/02/2010

    19.19 Серхио Агуэро ("Манчестер Сити" - "Порто" - 4:0) 22/02/2012

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