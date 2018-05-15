УЕФА положительно ответило на обращение клуба "Кешля"

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ УЕФА положительно ответило на обращение АФФА в связи с применением исключительного подхода к клубу "Кешля".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, согласно решению," Кешля" имеет право на получение лицензии УЕФА в сезоне 2018-2019.

Лицензионная Комиссия АФФА после обсуждений, основанных на 8-ой статье правил лицензирования клубов, приняла решение выдать лицензию клубу "Кешля" для участия в клубных соревнованиях УЕФА.

Отметим, что УЕФА для рассмотрения обращения потребовало своевременного предоставления соответствующих документов со стороны АФФА и ПФК "Кешля". Все требуемые документы были своевременно представлены УЕФА.