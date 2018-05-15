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    УЕФА положительно ответило на обращение клуба "Кешля"

    Клуб получил лицензию для участия в еврокубках

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ УЕФА положительно ответило на обращение АФФА в связи с применением исключительного подхода к клубу "Кешля".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт национальной ассоциации, согласно решению," Кешля" имеет право на получение лицензии УЕФА в сезоне 2018-2019. 

    Лицензионная Комиссия АФФА после обсуждений, основанных на 8-ой статье  правил лицензирования клубов, приняла решение выдать лицензию клубу "Кешля" для участия в клубных соревнованиях УЕФА.

    Отметим, что УЕФА для рассмотрения обращения потребовало своевременного предоставления соответствующих документов со стороны АФФА и ПФК "Кешля". Все требуемые документы были своевременно представлены УЕФА.

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