УЕФА отстранил клуб "Партизан" от еврокубков

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ УЕФА отстранил сербский клуб "Партизан" от еврокубков.

Как сообщает Report, причина связана с нарушением представителем Белграда финансового фэйр-плей.

Команду лишили на три года права участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Кроме того, клубу также придется выплатить оплаченные на рассмотрение дела 3 тыс. евро.

"Партизан" может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде.

Отметим, что в сезоне 2012/2013 Лиги Европы "Партизан" боролся в одной группе с бакинским "Нефтчи". Встреча в Баку завершилась со счетом 1:1, а в Белграде – ничьей (0:0). Кроме того, команды также встретились в этапе плей-офф сезона 2014/2015. По результатам двух встреч представители Сербии перешли в очередной этап (3:2; 2:1).