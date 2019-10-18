УЕФА отсрочила решения по происшествиям в матчах "Карабаха" в Лиге Европы

Дисциплинарный комитет УЕФА отложил до следующей недели решения по происшествиям в матчах с участием "Карабаха" в первом туре группового этапа Лиги Европы.

Об этом было заявлено в ответ на запрос ИА Report.

Было отмечено, что на днях было рассмотрено происшествие в матче с испанской "Севильей" 19 сентября. Однако решение, вероятнее всего, будет обнародовано на следующей неделе.

Во время матча на Республиканском стадионе им. Тофика Бахрамова болельщики бросили на поле посторонние предметы. Это произошло после того, как представитель Андалусии открыл счет на 62-й минуте. Хавьер Эрнандес в составе "Севильи" с точностью выполнил штрафной удар. Болельщики агдамской команды так отреагировали на гол нападающего по прозвищу "Чичарито".

Пока УЕФА не спешит с заявлением по поводу армянской провокации, случившейся 3 октября в матче с люксембургским "Дюделанжем". После второго гола, забитого футболистами "Карабаха", над стадионом Jozi Bartel, где проходила игра, возник дрон с "флагом" сепаратистского режима в оккупированном армянами Нагорном Карабахе. Матч был продолжен спустя 24 минуты.

Напомним, что "Карабах", уступивший "Севилье" со счетом 0:3, обыграл "Дюделанж" со счетом 4:1. Ранее заявлялось, что оба инцидента будут рассмотрены УЕФА 17 октября.