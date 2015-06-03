​УЕФА отложил встречу, запланированную на этой неделе в Берлине

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Президент УЕФА Мишель Платини отложил встречу, в ходе которой должны были обсудить ситуацию в ФИФА.

Как сообщает Report, президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини после решения об отставке президентом ФИФА Зеппом Блаттером отложил встречу, в ходе которой должны были обсудить утверждения о коррупции в ФИФА.

"Из-за вчерашнего заявления ФИФА, неопределенного и непредсказуемого характера расследований я решил, что было бы более уместно отложить заседание, которое могло состояться в Берлине в эти выходные", - заявил Платини.

"Учитывая новые обстоятельства, раскрывающиеся каждый день, считаю, что будет целесообразно взять некоторое время на обдумывание ситуации", - сказал он.

По словам Платини, у УЕФА будет возможность провести другое заседание по вопросу.

"В Берлине в течение всех выходных мы сконцентрируемся на финале Лиги чемпионов УЕФА",- сказал он.