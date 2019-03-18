УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может столкнуться с санкциями со стороны УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт структуры, причиной стало поведение после окончания ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико" (3:0).

В отношении португальского футболиста было открыто дисциплинарное дело за неприличный жест против болельщиков.

Итоги расследования будут оглашены 21 марта.

Отметим, что за этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал аргентинского специалиста на 20 тыс. евро.