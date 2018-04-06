УЕФА открыл дело в отношении "Барселоны"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении испанской "Барселоны".

Как сообщает Report, дело в отношении "Барселоны" открыто за бросание болельщиками предметов на поле.

Инцидент произошел на первом домашнем матче с клубом "Рома" в 1/4 финала Лиги чемпионов, где команда обыграла "Рому" со счетом 4:1.

Отметим, что УЕФА открыл дисциплинарное дело также в отношении английского "Ливерпуля".

Оба вопроса рассмотрят 31 мая.