УЕФА открыл дело в отношении "Барселоны"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении испанской "Барселоны".
Как сообщает Report, дело в отношении "Барселоны" открыто за бросание болельщиками предметов на поле.
Инцидент произошел на первом домашнем матче с клубом "Рома" в 1/4 финала Лиги чемпионов, где команда обыграла "Рому" со счетом 4:1.
Отметим, что УЕФА открыл дисциплинарное дело также в отношении английского "Ливерпуля".
Оба вопроса рассмотрят 31 мая.
Təbriz QuliyevАвтор новости
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