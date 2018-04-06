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    УЕФА открыл дело в отношении "Барселоны"

    Вопрос рассмотрят 31 мая

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Дисциплинарная инстанция УЕФА открыла дело в отношении испанской "Барселоны".

    Как сообщает Report, дело в отношении "Барселоны" открыто за бросание болельщиками предметов на поле.

    Инцидент произошел на первом домашнем матче с клубом "Рома" в 1/4 финала Лиги чемпионов, где команда обыграла "Рому" со счетом 4:1.

    Отметим, что УЕФА открыл дисциплинарное дело также в отношении английского "Ливерпуля".

    Оба вопроса рассмотрят 31 мая. 

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